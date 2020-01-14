Дела Майдана: судьям не передали никаких документов об обмене экс-"беркутовцев" (видео)

Во время слушания дела защитники потерпевших выразили недоверие новому составу прокуроров. Сейчас судьи ушли в совещательную комнату принимать решение относительно этого.

Заседание по делу «беркутовцев», которых отдали во время обмена, началось с выяснения судьями Святошинского райсуда Киева причины отсутствия в зале обвиняемых.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что у суда нет никаких официальных документов об их отсутствии. Всю информацию об обмене они узнали только со СМИ. Кроме того, в суд не поступило решение Апелляционного суда, который изменил "беркутовцам" меру пресечения.

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Во время слушания дела защитники потерпевших выразили недоверие новому составу прокуроров. Сейчас судьи ушли в совещательную комнату принимать решение относительно этого.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина, среди прочих, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Суд выпустил их из-под стражи под личное обязательство.

Сам обмен вызвал бурную реакцию прежде всего среди родственников погибшей Небесной Сотни. Они переживали, что ответственные за расстрелы на Майдане в 2014 году так и не понесут наказания.

Однако президент говорил, что физическое отсутствие «беркутовцев» не станет препятствием для правосудия. И приговоры могут вынести заочно.