СБУ сорвала попытку спецслужб России создать на Николаевщине фейковую антиукраинскую "республику"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, идеологи псевдореспубликы имели целью продемонстрировать якобы поддержку в южном регионе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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Фейковая "республика", по их замыслу, должна была создать необходимую пропагандистскую "картинку" для российских СМИ – подстрекать украинцев противодействовать действующей власти. Планировалось, что создание незаконной организации будет объявлено на "собрании", однако этому воспрепятствовали сотрудники СБУ. Ход этого собрания должен контролироваться российскими кураторами в режиме он-лайн.

Люди, которые пришли на собрание, рассказали, что инициаторы проведения мероприятия не сообщили им о цели проведения собрания. Зато участникам было обещано определенное денежное вознаграждение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины изъяты фото - и видеоматериалы с откровенными антиукраинскими призывами. Организаторы фейковой "республики" дают показания.