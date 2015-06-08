СБУ сорвала попытку спецслужб России создать на Николаевщине фейковую антиукраинскую "республику"
Служба безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб создать в Николаевской области фейковую антиукраинскую "республику".
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, идеологи псевдореспубликы имели целью продемонстрировать якобы поддержку в южном регионе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
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Фейковая "республика", по их замыслу, должна была создать необходимую пропагандистскую "картинку" для российских СМИ – подстрекать украинцев противодействовать действующей власти. Планировалось, что создание незаконной организации будет объявлено на "собрании", однако этому воспрепятствовали сотрудники СБУ. Ход этого собрания должен контролироваться российскими кураторами в режиме он-лайн.
Люди, которые пришли на собрание, рассказали, что инициаторы проведения мероприятия не сообщили им о цели проведения собрания. Зато участникам было обещано определенное денежное вознаграждение.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины изъяты фото - и видеоматериалы с откровенными антиукраинскими призывами. Организаторы фейковой "республики" дают показания.