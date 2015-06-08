В Одессе создана "Рота охраны"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня бойцы названного формирования приняли присягу на плацу Малиновского районного военкомата, в непосредственном подчинении которого и будет находиться.

Рота создана по инициативе патриотических сил Одессы, одобрена Министерством обороны Украины.

В ее составе - 121 человек (среди них - 2 девушки), которые являются жителями Одесской области. В данное воинское формирование вошли, в том числе, члены различных проукраинских организаций, например, «Самообороны Одессы», «Евромайдан-Одесса» и т. д.

Читайте такжеВ Одесской области на железной дороге произошел взрыв, с рельсов частично сошел поезд

Задача роты - охрана стратегических объектов города, защита правопорядка.

В случае боевых действий, других угроз мирного существования региона бойцам выдадут оружие.

Ранее УНИАН сообщал, что мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился в связи с терактами предусмотреть расходы на установку на улицах камер видеонаблюдения и усилить патрулирование.