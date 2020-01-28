На пути из Эквадора в Панаму с борта иностранного судна исчез украинский моряк (фото)

Вероятно, это судно-рефрижератор, которое сейчас находится в панамском порту Бальбоа.

На пути из Эквадора в Панаму с борта иностранного судна пропал украинский моряк.

Как сообщил УНИАН представитель пресс-службы благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса) Андрей Шевченко, в данную организацию обратились родственники пропавшего моряка Евгения Масленникова.

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«К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, пропал с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму. Точно известен менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)», - сообщил Шевченко.

Как предположил Шевченко, по данным AIS, это, вероятно, судно-рефрижератор под флагом Багамы - Vessel Name: GREEN BRAZIL (IMO: 9045792).

В настоящий момент судно находится в панамском порту Бальбоа.

Как уточнил Шевченко, мать 36-летнего Масленникова сейчас проживает в Херсонской области.

Как отмечается, «Ассоль» обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам.