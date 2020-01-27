Изменил внешность: болгарская полиция раскрыла детали задержания Левина, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк

Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта — местный и заграничный.

Правоохранительные органы Болгарии сообщили детали задержания Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. По словам полицейских, Левин изменил внешность, чтобы его не узнали.

Об этом сообщает «Следствие.Инфо» со ссылкой на брифинг правоохранителей, который состоялся 27 января.

«Левин изменил внешность так, чтобы быть не похожим на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев», — сообщили на брифинге в Болгарии.

Также отмечают, что во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта — местный и зарубежный. Ему запретили покидать территорию страны, вскоре суд будет решать вопрос о его экстрадиции.

Кроме того, болгарские полицейские рассказали, что подозреваемый попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, он официально нигде не регистрировался.

Напомним, 24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Левина задержали сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.