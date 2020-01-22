Резонансное убийство в Каховке: суд отправил фигуранта дела под домашний арест

Полицейского подозревают в попытке скрыть убийство.

Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области назначил ночной домашний арест сроком на два месяца для бывшего старшего инспектора по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции Александра Портного.

Об этом сообщает издание "Грати".

Портного подозревают в попытке скрыть особо тяжкое преступление - убийство в новогоднюю ночь 26-летнего Владимира Чебукина.

20 января суд постановил, что Портной должен находиться дома с 20.00 до 7.00.

Адвокат Портного Артем Бибик сообщил, что сторона защиты не будет подавать апелляцию на решение суда.

"Человека уволили из органов внутренних дел, он проживает вместе с женой и маленьким ребенком, жена находится в декрете и круглосуточный домашний арест сразу приговаривает людей к голодной смерти - кто будет работать? Тем более, он сейчас ищет работу", - пояснил свою позицию адвокат Бибик.

Защитник Портного также уточнил, что полицейского еще не допрашивали по делу в качестве подозреваемого.

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Как сообщал УНИАН, утром 1 января 2020 года в городе Каховка Херсонской области 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. От полученных огнестрельных ранений потерпевший через два дня скончался. 3 января суд арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

По факту убийства расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции.

4 января под местным управлением полиции состоялась акция протеста. Местные жители требовали расследования резонансного убийства.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя Каховки.