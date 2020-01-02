Более половины украинцев совсем не читают книг

Всего 43% жителей Украины регулярно читают.

В конце 2019 года большинство украинцев (57%) совсем не читали книг.

Такие данные обнародовали после опроса компании Research & Branding Group, пишет ТСН.

Как оказалось, к числу лиц, которые более или менее регулярно читают книги, причисляют себя 43% респондентов.

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При этом склонность украинцев к чтению книг зависит от пола, возраста и уровня образования. Так, среди женщин читателей книг можно встретить несколько чаще, чем среди мужчин (соответственно, 47% против 38%).

Относительно возрастных различий, чаще всего книги читает молодежь от 18 до 30 лет (51%), а реже всего - лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%).

Кроме того, среди лиц, которые имеют высшее образование, удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно 56% против 30%).

Опрос проводился в период от 7 до 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, 27 декабря 2019 года популярное британское издание BBC на своем сайте опубликовало рейтинг лучших книг 2019 года.