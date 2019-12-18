Правоохранители второй день подряд усиленно охраняют центр Киева

Вчера под Радой произошли столкновения, не обошлось без пострадавших и задержанных.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают усиленно охранять правопорядок в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что под особым вниманием полиции и Национальной гвардии находится, в частности, правительственный квартал.

"Второй день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий массового участия граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций", - говорится в сообщении.

В полиции вновь обратились к участникам и организаторам акций протеста, попросив о соблюдении законодательства и проведении их мирным способом.

Читайте также"Слуги народа" с самого утра "охраняют" трибуну Рады после вчерашнего блокирования (фото)

Как сообщал УНИАН, вчера возле Верховной Рады произошли столкновения между участниками акции против закона о рынке земли и правоохранителями. Пострадали 17 правоохранителей и двое протестующих. Были задержаны, а впоследствии отпущены 26 участников акции протеста.