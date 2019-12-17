Столкновения возле Рады: 26 задержанных полиция уже отпустила
20:04, 17 декабря 2019Общество
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Возле отдела полиции Печерского района представители Нацкорпуса и других националистических сил требовали отпустить задержанных.
REUTERS
Полиция города Киева отпустила 26 человек, которые были задержаны во время столкновений возле Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает издание Громадське в Тwitter.
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"Полиция отпустила 26 задержанных утром во время митингов под Радой против закона о рынке земли. Возле отдела полиции Печерского района собрались представители Нацкорпуса и других националистических сил, которые требовали отпустить задержанных", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, утром возле парламента несколько тысяч человек участвуют в акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.
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