Убийство Шеремета: в Нацполиции отрицают несоответствие результатов экспертиз

Экспертизы проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

В Национальной полиции уверяют, что информация относительно несоответствия результатов проведенных экспертиз в рамках расследования убийства Павла Шеремета не соответствует действительности.

Читайте также"Это предположение": в МВД прокомментировали подозрения фигурантам дела ШереметаОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

«Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом. Однако когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы предполагаемые организаторы и исполнители преступления, были назначены необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В этих официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы», – говорится в сообщении.

В полиции призвали стороны уголовного процесса, журналистов и общественность «не искажать озвученную ранее официальную информацию по расследованию этого резонансного убийства».

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря этого года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко – в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.