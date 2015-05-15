Президент Европарламента Шульц поздравил украинцев с Днем Европы

Видео с поздравлением разместило Представительство ЕС в Украине на своей странице в соцсети. "В этом году это празднование приобрело особое значение", - отметил Мартин Шульц в обращении. "То, что сегодня происходит в Украине, касается всех европейцев", - подчеркнул он.

Читайте такжеКризис в Украине - война на пороге Европы - Шульц

"Во времена Майдана вы отважно выходили на улицы, потому что хотели жить в свободном и демократическом обществе. Вы смело стояли, и многие из вас отдали свою жизнь ради права решать самостоятельно свою судьбу", - напомнил президент Европарламента.

"С подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС вы твердо выбрали европейский путь, и мы поддерживаем ваш европейский выбор", - отметил Мартин Шульц.

"Много работы еще впереди, и чтобы воплотить восстановления и преобразования и программу реформ, за которые взялась ваша страна, нужна большая настойчивость, сосредоточенность и терпение", - отметил президент Европарламента.

По словам Мартина Шульца, на этом пути ЕС будет выражать Украине "полную поддержку и твердую солидарность".