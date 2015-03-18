Глава Европарламента предупредил, что Путин добивается раскола Европы

Такое заявление сделал председатель Европарламента Мартин Шульц в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit, передает DW.DE. "Мы должны всеми средствами противостоять попыткам Путина расколоть ЕС и влиять внутри Евросоюза", - заявил Мартин Шульц.

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При этом он отметил, что непредсказуемость российской стороны выросла.

По словам Мартина Шульца, единая политика ЕС в вопросе санкций против Москвы в связи с конфликтом на Донбассе на самом деле является значительным внешнеполитическим успехом. "Однако, кажется, среди части европейцев российская пропаганда оказалась успешной", - добавил глава Европарламента. В качестве примеров он назвал ультраправую французскую партию "Национальный фронт", которая получает кредиты от российских банков, а также "тех или других премьер-министров, которые более или менее открыто добиваются благосклонности Путина".

Первый шаг к решению украинского конфликта, по мнению Мартина Шульца, заключается в том, чтобы сделать его не российско-американской, а европейской темой. Это, по его словам, позволило бы Владимиру Путину сохранить лицо в сложившейся ситуации. Мол, тогда он мог бы сказать: смотрите, это - внутриевропейская проблема, я веду переговоры относительно ее решения с Европой, а не США. По мнению Мартина Шульца, США не могут "решить эту проблему", наоборот, "ястребы, прежде всего оппозиция в составе республиканцев, пытаются подогреть ее".

Несмотря на конфликт в Украине, председатель Европарламента настаивает на необходимости хороших отношений с Россией. "Евросоюз, который имеет умиротворенных, стабильных соседей, был бы гораздо сильнее также в отношении США или Китая, чем Евросоюз, который постоянно поглощен кризисами среди своих соседей", - подчеркнул Мартин Шульц.