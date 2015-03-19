Глава Европарламента поддерживает дальнейшие санкции против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шульц заявил в Брюсселе на заседании Совета ЕС.

"Санкции доказали, что они являются полезным инструментом, чтобы вернуть Россию за стол переговоров. Сейчас они должны оставаться", - сказал он.

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Шульц напомнил, что ЕС уже продлил до сентября действие решения о запрете на въезд и замораживании активов 150 физических и 37 юридических лиц, связанных с подрывом суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Третий пакет секторальных санкций на ключевые сектора российской экономики - энергетический, финансовый и ОПК - также должен оставаться. Президент Туск, вы выразили пожелание ЕС даже усилить санкции в случае дальнейшей эскалации", - подчеркнул президент ЕП.

Он также призвал все стороны конфликта на Донбассе соблюдать достигнутые договоренности: режим прекращения огня, вывести российские войска и поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования и наемников, обменяться всеми пленными.

"Единственное реальное решение - это политическое решение", - убежден Шульц.

Он также назвал хорошей новостью то, что ЕС "выстоял перед всеми попытками его расколоть".

"Разрозненные мы слабы, но мы едины, мы сильны. Поэтому я призываю вас воздержаться от любых односторонних действий и продолжать сохранять общую позицию по отношению к России. Мы должны продолжать наш двуединый подход: сохранять давление через санкции на Россию, в то же время усиливая поддержку Украины ", - сказал Шульц, обращаясь к лидерам стран ЕС.

"Мы будем делать все, чтобы помочь Киеву стабилизировать экономику, выполнить Соглашение об ассоциации и продвигаться вперед с ключевыми реформами в судебной, конституционной сферах, борьбе с коррупцией. Продолжение реформ важно так же, как и поиск разрешения конфликта с Россией", - подчеркнул он.