На Харьковщине 9-летний мальчик за две недели поджег пять строений
15:32, 04 декабря 2019Общество
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На мать подростка составили административный протокол.
Девятилетний подросток совершил серию поджогов / Фото: ГСЧС Харьковской области
В Харьковской области девятилетний мальчик совершил серию из пяти поджогов хозяйственных построек в частных домовладениях.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Все поджоги были зафиксированы в течение двух недель на территории одного из сел Купянского района. Впоследствии было установлено, что к инцидентам причастен малолетний житель населенного пункта, который находится на учете у врача-невропатолога.
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Правоохранители составили административный протокол на мать ребенка за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и направили документ на рассмотрение в суд.
Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области в горящем доме обнаружили тело пенсионера с 80 ножевыми ранениями.
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