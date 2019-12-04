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На Харьковщине 9-летний мальчик за две недели поджег пять строений

15:32, 04 декабря 2019
Общество
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Девятилетний подросток совершил серию поджогов / Фото: ГСЧС Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Все поджоги были зафиксированы в течение двух недель на территории одного из сел Купянского района. Впоследствии было установлено, что к инцидентам причастен малолетний житель населенного пункта, который находится на учете у врача-невропатолога.

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Правоохранители составили административный протокол на мать ребенка за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и направили документ на рассмотрение в суд.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области в горящем доме обнаружили тело пенсионера с 80 ножевыми ранениями.

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Теги: #новости Украины#полиция#ребенок#поджогпогода в Харькове