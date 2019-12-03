"Календарная реформа" в церкви: в ПЦУ готовы праздновать Рождество 25 декабря

В церкви отметили, что главным в праздновании дня рождения Иисуса Христа является не дата, а смысл события.

Православная церковь Украины готова перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, если это поддержат верующие.

Об этом говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

«С приближением празднования Рождества Христова возобновляются дискуссии, особенно в медиа и в сети: 25 декабря или 7 января?», – заявляют в церкви.

Читайте такжеГреческая церковь внесла в диптих имя предстоятеля ПЦУ Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отмечал: «Все необходимые реформы должны вводиться постепенно и мудро. Несмотря на то, что ряд поместных православных церквей пользуется Новоюлианским календарём, Православная церковь Украины также не против календарной реформы, но, если её поддержит большинство верующих, а также если соборный орган Православной церкви Украины рассмотрит и примет соответствующее решение. Важно понимать, что такое реформирование – длительный процесс, часть которого – масштабная информационно-просветительская работа».

В ПЦУ отметили, что главным в праздновании рождества Иисуса Христа является не дата, а содержание события. «То есть, церковь празднует не «рождество» Господа нашего Иисуса Христа, событие Его рождества», – отметили в церкви.

Кроме того, в ПЦУ указали, что календарная дата для празднования Рождества Христова 25 декабря была выбрана в IV веке. До этого церковь два события – Рождество Спасителя и Крещение Господне - праздновала в один день, 6 января, под общим названием Богоявление.

«И хотя с конца IV века почти весь христианский мир празднует Рождество Спасителя 25 декабря, после календарной реформы Римского папы Григория XIII, введенной в 1582 году, произошло разделение, которое в нашем обществе не преодолено до сих пор: 25 декабря традиционного (юлианского) календаря многими воспринимается как «католическое» или «западное» Рождество, а 7 января нового (григорианского) календаря как «православное» или «традиционное» Рождество», – сообщили в ПЦУ.

Читайте такжеНовый год в Киеве пройдет в немецком стиле: какой будет главная елка Украины (фото)Ряд православных церквей отмечают событие рождения Христа 25 декабря по новому стилю, однако это стало следствием календарной реформы, проведенной ими в течение ХХ века, и перехода на новоюлианский календарь, который считается более точным, чем юлианский и григорианский. То есть, как указывают в ПЦУ, речь идет не просто о том, чтобы «перенести» празднование Рождества Христова, а о полноценной календарной реформе, которая касается всего богослужебного года, а не только одного-двух праздничных дней.

«История календарных реформ в церкви знает и успешные, и драматические примеры, которые следует учитывать, обсуждая этот вопрос в контексте украинской церкви. Потому что в ряде церквей после введения реформы возникли разделения, которые не преодолены до сих пор. Давайте будем помнить, что первоочередная цель ПЦУ – объединить всех православных нашей страны вокруг Киевского престола. Потому что это соответствует церковной традиции, каноническим правилам и прямо указано как норма полученного нами томоса», – подчеркнули в ПЦУ.

Священники считают, что, несомненно, дискуссии о календаре будут продолжаться и в церкви, и в обществе, но важно, чтобы они были доброжелательными и способствовали лучшему пониманию календарного вопроса, а не просто разжигали споры и вражду.

Ранее УНІІАН сообщал, что ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря.