ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря (видео)

Митрополит Епифаний отметил, что такие изменения возможны при поддержке общества.

Православная церковь Украины может сменить юлианский календарь, по которому ныне отмечает религиозные праздники, на григорианский. Это означает, что празднование Рождества с 7 января могут перенести на 25 декабря.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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При этом предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отметил, что такие изменения возможны только при поддержке общества. что же касается того, сколько времени может понадобиться прихожанам, чтобы перейти на новый стиль летоисчисления, предстоятель ПЦУ не взялся прогнозировать.

Сейчас в Украине две рождественские даты – 7 января и 25 декабря. Оба этих дня являются официальными выходными.

Как сообщал УНИАН, на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и январе 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.