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Путинскую "стройку века" сняли на фото

11:03, 03 декабря 2019
Общество
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Крымский мост пустует / RoksolanaToday&Крым

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На отсутствие трафика по "проекту века" обратил внимание блогер RoksolanaToday&Крым и опубликовал на своей странице в Twitter свежие снимки.

"Свежая скрепа. Переполнена, как обычно, всевозможными авто", – говорится в подписи к кадрам.

Крымский мост пустует / RoksolanaToday&amp;Крым

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015-го, а в середине мая 2018 года прошло открытие автодорожной части сооружения. На Керченском мосту также проложили железную дорогу, ожидается запуск по ней поездов.

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Теги: #новости Украины#крымский мост