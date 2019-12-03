Путинскую "стройку века" сняли на фото

На снимках видно, что мостовой переход пустует.

В сети появились новые фото пустого Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией.

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На отсутствие трафика по "проекту века" обратил внимание блогер RoksolanaToday&Крым и опубликовал на своей странице в Twitter свежие снимки.

"Свежая скрепа. Переполнена, как обычно, всевозможными авто", – говорится в подписи к кадрам.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015-го, а в середине мая 2018 года прошло открытие автодорожной части сооружения. На Керченском мосту также проложили железную дорогу, ожидается запуск по ней поездов.