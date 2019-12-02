Задержание главного дорожника Николаевщины на взятке: в НАБУ завершили расследование

Обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, которого 11 сентября задержали во время получения взятки.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чиновника уличили в получении 300 тысяч гривень неправомерной выгоды.

Читайте такжеНАБУ о задержании Альперина: решается вопрос об избрании меры пресеченияДосудебным расследованием установлено, что в августе чиновник получил 300 тысяч гривень от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 миллиона гривень как оплату за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

В дальнейшем чиновник выдвинул предприятию повторное требование относительно получения части средств, а именно 90 тысяч долларов, которые были уплачены подконтрольным ему государственным учреждением частному предприятию.

Должностное лицо было задержано во время получения указанной части неправомерной выгоды.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. На сегодня подозреваемому и его адвокатам открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Максименко во время получения взятки.

В тот же день Государственное агентство автомобильных дорог Украины уволило его с должности.

12 сентября детективы НАБУ по согласованию с САП сообщили Максименко о подозрении.

13 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Максименко с альтернативой внесения залога в размере 1 миллион 927 тысяч гривень, который был внесен.