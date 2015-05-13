Экс-руководителя милиции Одесской области посадили под домашний арест

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Бывшего руководителя ГУ МВД Украины в Одесской области подозревают в том, что он ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности во время обеспечения охраны общественного порядка 2 мая 2014 года в городе Одесса, что привело к трагическим последствиям.

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ГПУ подала ходатайство в Печерский райсуд Киева об избрании меры пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста.

"По результатам рассмотрения указанного ходатайства 13 мая 2015 года следственным судьей Печерского районного суда города Киева ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины удовлетворено, подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, который является самой строгой мерой пресечения, которая может быть применена к лицу, совершившему служебную халатность", - отметили в ГПУ.

Напомним, Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю милиции Одесской области через события 2 мая 30 апреля 2015 года.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибло несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало более 200 человек, погибло 48 человек.