"Минера" Офиса президента могут посадить на шесть лет - прокуратура

За содеянное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

В Киеве объявлено о подозрении мужчине, который «заминировал» Офис президента Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого Кировоградской области в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента на улице Банковой.

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Отмечается, что сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии «102» 26 ноября.

Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.

В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность «минера» и задержать его.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.