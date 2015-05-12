Порошенко призывает открыть украинское представительство Facebook

«Друзья, нужно использовать все каналы, чтобы получить реакцию глобальных офисов. Украина должна получить украинское представительство Facebook», - написал Порошенко на своей официальной странице в Facebook.

Читайте такжеПорошенко назвал "парад" в Донецке "брутальным фарсом"

Президент также добавил копию сообщения Цукерберга о проведении 14 мая сессии вопросов и ответов, в котором основатель сети призвал пользователей оставлять свои вопросы в комментариях.

Dear Mark Zuckerberg,We have to use all available channels to get reaction from global companies. Ukraine does need a... Posted by Петро Порошенко on Tuesday, May 12, 2015

Ранее сообщалось, что со стороны пользователей украинского сегмента Facebook неоднократно возникали жалобы о блокировании страниц проукраинских активистов и отдельных сообщений пользователей в соцсети. Украинские пользователи отмечали, что подобное происходит в связи с тем, что украинский сегмент соцсети курирует российский администратор, однако в самой компании эту информацию опровергали и заявляли, что модерация сообщений и страниц пользователей проводится в представительстве в Дублине (Ирландия).