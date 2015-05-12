Одесские правоохранители опровергают информацию о ночных взрывах в городе

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского управления милиции.

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"Сообщаем, что сотрудники милиции обследовали указанные улицы на наличие взрывоопасных устройств и веществ. Данная информация не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.

Ранее сайт, принадлежащий освобожденному из-под ареста лидеру партии "Родина" Игорю Маркову, который призвал создать протестный штаб и мирно добиваться федерализации Одесского региона в составе Украины, сообщил о якобы двух взрывах в Одессе. Первый взрыв будто произошел около 1:40 12 мая, а второй - около 2:20.

Напомним, 9 апреля УНИАН сообщал, что СБУ задержала в Одессе диверсионную группу из 27 человек.