СБУ задержала в Одессе диверсионную группу из 27 человек - Цеголко

Об этом со ссылкой на доклад главы СБУ Валентина Наливайченко президенту Украины Петру Порошенко сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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«Служба безопасности задержала опасную диверсионную группу из 27 человек в Одессе. Об этом только что доложил президенту глава СБУ», - отметил он.

Служба безопасности задержала опасную диверсионную группу из 27 человек в Одессе. Об этом только что доложил президенту глава СБУ. ... Posted by Святослав Цеголко on 9 апреля 2015 г.

«У боевиков изъяли гранатометы и схемы инфраструктурных объектов региона, в частности портов. Двух задержанных подозревают в подготовке покушения на народного депутата», - добавил Цеголко.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала 10 диверсантов, которые готовили новые взрывы на день освобождения Одессы.