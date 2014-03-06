Марков призвал мирно добиваться федерализации Одессы в составе Украины

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением Марков выступил сегодня на пророссийском митинге, состоявшемся возле здания Одесского областного совета.

Приехав, по его словам, прямо из аэропорта, Марков призвал всех выслушать его внимательно и поддержать.

«То к чему привел Янукович и его банда страну - она стоит на грани выживания. Поэтому сегодня мы должны принять решение о том, что действовать будем исключительно мирным способом. И никаким другим. Все наши акции должны носить мирный характер, никаких захватов зданий, никаких перекрытий трасс. Решение вопросов в Украине должно быть только политическое и никакое другое. Сегодня мы создадим штаб, в который должны войти все лидеры протестных групп. Те, кто не будут подчиняться решениям этого штаба, будут объявлены провокаторами», - заявил лидер партии.

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Он добавил: «Украина должна остаться единой и неделимой страной, но с другим внутренним устройством. Мы будем требовать от Киева, скажу мягко, полной децентрализации власти. Власть должна быть передана в регионы. Мы должны сами себе выбирать губернаторов, с облсоветом и горсоветами должны согласовываться все кадровые назначения в регионах. Но всего этого мы будем добиваться исключительно мирным путем».

«Мы поставим в Одессе свой палаточный городок, который будет стоять до тех пор, пока Киев не выполнит требования юго-востока страны. Но я еще раз повторяю – никакой интервенции, никаких войск – ничего этого не будет. Ничего этого не надо... Прошу всех прекратить разговоры о выходе, входе и расколе. Киев должен собрать все заинтересованные стороны и решить вопрос мирным путем. То есть, политическим, через референдумы, через досрочные выборы, через все легитимные институты», - заявил Марков.

Он также сказал: «Мы добьемся проведения референдума, но я прошу – никаких провокаций, никаких захватов. Те, кто призывает вас захватывать – провокаторы. Только легальное поле, политические требования и политические инструменты. Я предлагаю назначить начальником штаба Гринченко Константина Николаевича (руководитель фракции «Родина» в облсовете - УНИАН), его заместителем – Бовболана Сергея Ивановича (депутат Одесского горсовета от фракции «Родины» - УНИАН). Прошу начать организовать штаб и начало мирного пикета».

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Во время его выступления собравшиеся выкрикивали: «Референдум!», «Да здравствует товарищ Марков!», «Антона - в штаб!» (Антона Давидченко – координатор организации «Народная альтернатива» - УНИАН), «Долой Бандеру!» и т. д. Некоторые выражали недовольство и призывали к единению с Россией и штурму здания облсовета.

После выступления Марков заявил журналистам, что информация о препятствовании ему в международном аэропорту «Одесса» при пересечении границы, не соответствует действительности. Потом он быстро уехал, сославшись на плохое самочувствие.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Одессе к зданию Одесского областного совета по проспекту Шевченко, 4 пришли около 300 человек на пророссийский митинг. Антон Давидченко, называющий себя координатором движения «Народная альтернатива» заявил, что «в аэропорту Игорь Марков и его не пропускают через границу».

Напомним, 25 февраля и. о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий поручил и. о. министра внутренних дел Арсену Авакову разобраться в ситуации в Приморском районном суде Одессы, где рассматривался вопрос об освобождении Маркова.

В тот же день пресс-служба партии «Родина» заявила, что председатель ВР Украины Александр Турчинов 22 февраля подписал распоряжение о возвращении Маркову карточки для голосования в парламенте и карточки для получения заработной платы.

Вначале Приморский суд отказывался рассматривать вопрос об освобождении Маркова в связи с переводом уголовного производства в Крым. Сторонники лидера «Родины» не хотели уходить из суда, угрожая расправой работникам суда и штурмом СИЗО, где содержится Марков.

Позднее лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Верховная Рада не восстанавливала депутатские полномочия Маркова. Около 21.00 судья Алексей Капля освободил Маркова из-под стражи. Свое решение он аргументировал, сославшись на содержание распоряжения Турчинова.