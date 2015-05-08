Bild назвала подделкой снимки из российского доклада о сбитом "Боинге"

Исследование опубликовано на сайте газеты в пятницу, 8 мая, сообщает "Дождь".

Снимки из доклада Bild сравнивает с материалами, сделанными «крупнейшим в мире поставщиком спутниковых снимков» — Google Earth.

На снимке №5 из доклада военных экспертов, сделанном, как утверждается, в день крушения «Боинга», 17 июля 2014 года, показаны два украинских «Бука».

На снимке №6, сделанном на следующий день, «Буков» на поле уже нет.

Ракета «земля — воздух», сбившая «Боинг», как утверждается, была запущена из деревни Зарощенское, расположенной в 16 километрах к юго-западу от места крушения. На момент крушения эта территория контролировалась украинской армией.

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Как отмечает Bild, крайне маловероятно, что российский военный спутник именно в это время фотографировал это место. Кроме того, на снимке Google Earth от 16 июля 2014 года показаны другие контуры ландшафта. Это говорит о том, что снимок из доклада, доказывающий наличие украинских «Буков» на этой территории, был сделан не 17 июля 2014 года и приведен в докладе как фальшивое «доказательство».

«Новая газета» 5 мая опубликовала «строго конфиденциальный» документ «Результат экспертной оценки по факту расследования авиакатастрофы Boeing-777 (рейс МН17) 17.07.2014 г. на Юго-востоке Украины». Это доклад, который подготовили российские инженеры военно-промышленного комплекса (в том числе и того научно-производственного объединения, которое проектирует и выпускает «Буки»). Экспертизу, как сообщалось, направят голландским специалистам, ведущим расследование.