На Донбассе нашли новые останки и паспорта погибших при крушении Боинга 777 - СМИ

Кроме того, нидерландцы нашли ювелирные украшения, паспорта, фотографии и вещи, принадлежавшие пассажирам сбитого самолета, передает Зеркало Недели со ссылкой на Newsweek.

Также были найдены новые обломки самого лайнера "Боинг 777".

Все эти материалы будут доставлены в Харьков, а оттуда переправлены в Нидерланды.

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Поисковые работы сосредоточены в 9 километрах от места падения самолета в районе Петропавловки.

Сейчас удалось идентифицировать останки 296 пассажиров из 298. Расследование причин падения малайзийского авиалайнера "Боинг 777" продолжаются.

Ранее УНИАН сообщал, что нидерландские эксперты вернулись в Украину для возобновления работы на месте катастрофы МН-17.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.