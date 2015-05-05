Генштаб анонсировал следующий этап демобилизации бойцов АТО

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

«Сообщаем, что ротация подразделений привлеченных к АТО, проходит по решению руководства АТО, которое принимается, исходя из обстановки в зоне боевых действий. Демобилизация тех, кто отслужил положенный срок, будет проведена согласно плану с 15 мая в течение нескольких недель», - говорится в сообщении.

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Вместе с тем в Генштабе подчеркнули, что «сроки проведения демобилизации, ротации и особенности выполнения боевых задач подразделениями, которые привлечены к проведению АТО, являются информацией, раскрытие которой негативно влияет на безопасность личного состава».

Как сообщал УНИАН, в Украине с 18 марта началось увольнение в запас военных, которые были призваны на военную службу во время мобилизации до начала 2014 года.