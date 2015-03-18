В Украине стартовала волна демобилизации

Это было заложено в соответствующем указе президента от 14 января 2015 года №15. Согласно документу, демобилизация будет проходить до 1 мая 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Провести в период с 18 марта по 1 мая 2015 года увольнение в запас (демобилизацию) военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период согласно Указу Президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 "О частичной мобилизации"", ‒ отмечается в документе.

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Ранее в Генштабе сообщали, что в Украине уже выполнено более 95 % мероприятий первого этапа четвертой волны мобилизации. В целом в 2015 году мобилизация будет проходит в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.