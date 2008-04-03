В родном селе Балоги появится улица Балоговская

В родном селе главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ - Завидово Мукачевского района Закарпатской области - появится улица Балоговская.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН сельский председатель Завидово Дмитрий ФЕНЁВ.

В частности, по его словам, таким образом будет восстановлено еще одно историческое название улицы.

Теперь, сказал Д.ФЕНЁВ, улица Горького будет называться Балоговская (с ударением на третьем слоге).

«Восторжествует справедливость, ведь раньше эта улица называлась «Балоговская сторона», потому что на ней жило много людей по фамилии Балога. Потом, в советские времена, ее переименовали в ул. имени Горького», - сказал Д.ФЕНЁВ.

По его словам, название улицы изменяют в связи с распоряжением председателя Закарпатской ОГА Олега ГАВАШИ о восстановлении исторических названий улиц и чествовании жертв Голодомора.