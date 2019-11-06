Специальная комиссия будет проверять граждан на знание государственного языка – Кабмин
17:44, 06 ноября 2019Общество
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Комиссия будет проверять, в частности, уровень владения государственным языком иностранцами.
Правительство также начало формировать стратегию в сфере культуры и искусства / фото УНИАН
Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Комиссия будет проверять уровень владения государственным языком – для приобретения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей.
Отмечается, что правительство также начало формировать стратегию в сфере культуры и искусства, которой будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступа к искусству.
Как сообщал УНИАН, 6 ноября Кабинет министров Украины принял ряд новых кадровых назначений среди руководителей государственных предприятий и министерств.
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