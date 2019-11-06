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Специальная комиссия будет проверять граждан на знание государственного языка – Кабмин

17:44, 06 ноября 2019
Общество
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Правительство также начало формировать стратегию в сфере культуры и искусства / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Комиссия будет проверять уровень владения государственным языком – для приобретения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей.

Отмечается, что правительство также начало формировать стратегию в сфере культуры и искусства, которой будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступа к искусству.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Кабинет министров Украины принял ряд новых кадровых назначений среди руководителей государственных предприятий и министерств.

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Теги: #новости Украины#Кабмин#государственный язык