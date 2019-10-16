В киевском вузе разгорелся скандал из-за русского языка - соцсети (фото)

Преподаватель отказалась проводить пару на украинском.

В Киевском национальном экономическом университете разразился скандал из-за того, что преподаватель уголовного права Елена Олейник отказалась проводить пару на украинском языке.

На сотрудницу ВУЗа пожаловался студент Богдан Маланчук, написав об этом пост в Facebook.

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"На мою просьбу проводить пару на украинском, в шутку отвечает: "Можно, но чуть позже". Класс хихикает, она продолжает говорить на русском. Буквально за минуту начинает со мной снова говорить: А вы что, националист? Или вы русский не понимаете?", - утверждает Маланчук.

Студент добавил, что сослался на закон "О высшем образовании". После этого преподавательница возмутилась и начала придираться к домашней работе парня. Затем она заявила, что все студенты в будущем поедут "пахать в Польше за 1000$ сантехниками и уборщиками".

Ранее так называемый департамент образования и науки оккупированного Севастополя заявил, что школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.