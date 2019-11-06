Кабмин одобрил новые кадровые назначения

Среди назначений – новый заместитель министра юстиции и глава Нацагентства по вопросам госслужбы.

Кабинет министров Украины принял ряд новых кадровых назначений среди руководителей государственных предприятий и министерств.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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В частности, правительство выбрало: нового заместителя министра юстиции – Василик Виталий Валентинович, председателя Национального агентства по вопросам госслужбы – Александр Стародубцев, председателя государственной службы геологии и недр – Опимах Роман Евгеньевич.

Гончаренко уточняет, что Опимах был внештатным советником министров энергетики Продана и Демчишина, а до назначения исполнял обязанности директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины. В эту же компанию входит Burisma – компания сына Байдена, из-за которой произошел скандал вокруг Байдена, Трампа и Зеленского в США.

Кроме того, и.о. гендиректора ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» стал Балабай Василий Николаевич.

Попов Александр Николаевич – и.о. директора ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

Как сообщал УНИАН, ранее правительство назначило заместителя председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Михеева исполняющим обязанности главы ГКАУ после увольнения с этой должности Павла Дегтяренко.