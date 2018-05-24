«Гостиный двор» нужно как можно быстрее передать в коммунальную собственность - депутат

8 мая Верховный суд подтвердил право государства на здание "Гостиного двора" в Киеве.

«Гостиный двор» нужно как можно быстрее передать в коммунальную собственность, чтобы в бюджете Киева на следующий год были предусмотрены средства для его спасения от разрушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил народный депутат Украины Игорь Луценко.

«Владимир Гройсман и Кабмин должны как можно скорее инициировать процесс передачи «Гостиного двора». Потому что, если они не успеют в этом году завершить достаточно сложный процесс передачи из государственной собственности в коммунальную, то в бюджете Киева на следующий год не будет оснований выделять средства для того, чтобы спасти его, и он будет дальше разрушаться», - отметил Луценко.

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Он также подчеркнул, что арендатор должен компенсировать убытки государству за нанесенный вред зданию.

«Государство должно обратиться к арендатору за компенсацией убытков. Он нанес ущерб зданию. Никаких движений пока на эту тему ... Ни в Фонде госимущества, ни в Кабмине, ни в Минюсте никаких движений не слышно. Мы сейчас обращаемся к Гройсману, к ФГИУ, чтобы были предприняты необходимые действия совместно с ГПУ, чтобы арендатор компенсировал убытки, которые нанес архитектурному памятнику», - добавил Луценко.

В то же время, адвокат и председатель ОО «Андреевский-Пейзажная инициатива» Марина Соловьева сказала следующее: «Эту проблему нужно решить, и не затягивать время. Потому что здание страдает. Это жемчужина Подола, которая может быть совершенно разрушена. Сегодня есть возможность спасти наш «Гостиный двор», и это будет знаково для города и для общества».

Справка УНИАН. "Гостиный двор" – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году по проекту швейцарского архитектора Луиджи Руска.

28 ноября 2017 года Киевсовет согласился безвозмездно принять в собственность города ряд объектов города, в том числе и "Гостиный двор". Этим решением Киевсовет обязался не отчуждать в частную собственность здания "Гостиного двора" (Контрактовая площадь, 4), целостный имущественный комплекс государственного предприятия Дворец Спорта (Спортивная площадь, 1), Дом Игоря Сикорского (ул. Ярославов Вал, 15) и целостный имущественный комплекс государственного предприятия «Национальный цирк Украины» (пл. Победы, 2). Согласно решению, городские власти планируют модернизировать эти объекты и использовать их исключительно по назначению.

8 мая Верховный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание Гостиного двора, расположенного на Контрактовой площади в Киеве.