Пэрис Хилтон просит в Москве предоставить ей охрану, леденцы и водку
11:53, 03 апреля 2008Общество
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Светская львица станет ведущей
|Пэрис Хилтон
По оценкам устроителей церемонии, требования актрисы весьма скромны, отмечает ИТАР-ТАСС. «Хилтон попросила круглосуточную охрану (команда должна состоять из двух мужчин и одной женщины), джип-внедорожник, радиосвязь и разрешение на ношение оружия», - рассказали организаторы.
Также светская львица настаивает, чтобы в ее номере обязательно были фруктовые леденцы на палочке, продукты для приготовления тостов, кофе в зернах, холодный и горячий чай с молоком, кока-кола, водка, текила и свежевыжатые соки. Еще ей необходимы свечи, много цветов и зеркала в полный рост.
Российские кинонаграды три года назад были придуманы как аналог всемирно известной американской премии «MTV Movie Awards».
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