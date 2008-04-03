Пэрис Хилтон просит в Москве предоставить ей охрану, леденцы и водку

Американская актриса и писательница Пэрис Хилтон станет ведущей церемонии «Кинонаграды MTV Россия». «Вручение премий состоится в Москве 17 апреля, но уже сейчас Хилтон предоставила организаторам список своих требований», - сообщили сегодня в пресс-службе телеканала MTV.

По оценкам устроителей церемонии, требования актрисы весьма скромны, отмечает ИТАР-ТАСС. «Хилтон попросила круглосуточную охрану (команда должна состоять из двух мужчин и одной женщины), джип-внедорожник, радиосвязь и разрешение на ношение оружия», - рассказали организаторы.

Также светская львица настаивает, чтобы в ее номере обязательно были фруктовые леденцы на палочке, продукты для приготовления тостов, кофе в зернах, холодный и горячий чай с молоком, кока-кола, водка, текила и свежевыжатые соки. Еще ей необходимы свечи, много цветов и зеркала в полный рост.

Российские кинонаграды три года назад были придуманы как аналог всемирно известной американской премии «MTV Movie Awards».

Газета.ру