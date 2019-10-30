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В новой Call of Duty нашли мультиплеерную карту виртуального Донецка

10:24, 30 октября 2019
Общество
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В Сall of Duty нашли Донецк / Facebook, Анатолий Евтушенко

В новом шутере Call of Duty: Modern Warfare присутствует многопользовательская карта Downtown Donetsk, с характерной ахритектурой и стадионом, похожим на «Донбасс-арену».

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Скриншотами карты после релиза игры начали делиться пользователи соцсетей. При этом ни в многопользовательском режиме, ни в одиночной кампании нет каких-либо отсылок на реальный конфликт между украинскими войсками и боевиками «ЛНР-ДНР».

Украинскую карту в Call of Duty активно обсуждают геймеры. Пользоваетелей интересует не только технический аспект, но и политическая подоплека создания локации.

Facebook

Напомним, новая игра Call of Duty: Modern Warfare от американской компании Activision столкнулась с жесткой критикой в России. Против «русофобского» сюжета игры выступили не только федеральные телеканалы, но и известные блогеры геймерской тематики.

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Теги: #Донецк#игры