В новой Call of Duty нашли мультиплеерную карту виртуального Донецка

При этом в игре нет каких-либо отсылок на реальную войну в Украине.

В новом шутере Call of Duty: Modern Warfare присутствует многопользовательская карта Downtown Donetsk, с характерной ахритектурой и стадионом, похожим на «Донбасс-арену».

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Скриншотами карты после релиза игры начали делиться пользователи соцсетей. При этом ни в многопользовательском режиме, ни в одиночной кампании нет каких-либо отсылок на реальный конфликт между украинскими войсками и боевиками «ЛНР-ДНР».

Нова карта в Call of Duty: Downtown Donetsk. pic.twitter.com/sneB4uO6dy — @ArtemZeleny (@ArtemZeleny) 29 октября 2019 г.

Украинскую карту в Call of Duty активно обсуждают геймеры. Пользоваетелей интересует не только технический аспект, но и политическая подоплека создания локации.

Напомним, новая игра Call of Duty: Modern Warfare от американской компании Activision столкнулась с жесткой критикой в России. Против «русофобского» сюжета игры выступили не только федеральные телеканалы, но и известные блогеры геймерской тематики.