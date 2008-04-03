Кабмин хочет иметь Уполномоченного по антикоррупционной политике

Кабинет министров Украины инициирует введение института правительственного Уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК сегодня журналистам в Кабинете министров.

В то же время, по его словам, правительство сегодня на заседании приняло решение о проведении международной экспертизы соответствующего проекта постановления на предмет соответствия требованиям Мониторингового комитета Совета Европы.

«Данный проект постановления также допускает утверждение соответствующего положения об институте уполномоченного. Но поскольку эта тема является очень чувствительной, было предложено провести международную экспертизу», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр также уточнил, что проект постановления допускает введение и утверждение соответствующей методики проведения антикоррупционной экспертизы проектов законов и нормативно-правовых актов правительства и Президента.

По словам Н.ОНИЩУКА, в случае внедрения в Украине института Уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, эта должность будет находиться в юрисдикции Министерства юстиции.

Кроме того, министр сообщил, что сегодня на заседании правительства принято решение относительно предоставления Министерству юстиции функции органа, ответственного за формирование антикоррупционной политики в государстве, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

В то же время Н.ОНИЩУК отметил, что новые полномочия Минюста не связаны с криминальной юстицией, то есть, сферой, которая касается выявления правонарушений и привлечения к ответственности. “Это полномочия правоохранительных органов. Соответственно, Минюсту не предоставляются права получать материалы оперативных или уголовных дел.

Речь идет о координации и ответственности в части разработки антикоррупционных планов действий, стратегий и их выполнения”, – подчеркнул он.

По его словам, необходимость создания органа, который не будет иметь правоохранительных функций, осуществлять надзор за реализацией национальной антикоррупционной стратегии и соответствующих планов действий, а также будет предлагать новые стратегию и меры борьбы против коррупции, является одной из главных рекомендаций Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), предоставленной по результатам оценки состояния коррупции в Украине.

Согласно решению правительства, на Министерство юстиции возлагаются функции относительно разработки мероприятий по реализации антикоррупционной политики, координации центральных органов исполнительной власти в выполнении этих мероприятий, подготовки ежегодных отчетов об их выполнении, осуществлении антикоррупционной экспертизы проектов актов, анализа законодательства с целью выявления системных изъянов, которые облегчают или способствуют совершению коррупционных правонарушений, подготовка предложений, сбор и анализ статистических данных и другой информации относительно коррупционных правонарушений в Украине.