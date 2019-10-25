Хищные птицы, Годзилла против Конга и Бонд 25: топ-5 самых ожидаемых фильмов 2020 года (видео)

В 2020 году киноманов ждут фильмы о супергероях и продолжения популярных кинолент.

Следующий год готовит киноманам жаркие и увлекательные картины. Среди них как фильмы про супергероев, так и продолжения популярных кинолент.

Мы объединили самые ожидаемые фильмы 2020 года. Все они разных жанров, поэтому каждый сможет найти то, что будет по душе.

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"Плохие парни 3"

Кинокомпания Sony Pictures завершила съемки приключенческого фильма "Плохие парни 3" (Bad Boys for Life) и представила первый официальный трейлер. В нем появились долгожданные актеры, которые, как и в первых двух частях, поразили своей энергичностью и харизматичностью.

В центре сюжета - современная полицейская команда в исполнении Лоуренса и Смита. Детектив Бернет поссорился с напарником детективом Лоури, который ушел из полиции и стал частным детективом. Бывшим друзьям придется объединиться, чтобы справиться с албанским наемником, который стремится отомстить "плохим парням" за смерть брата.

Очередная история о полицейских-напарниках обещает поразить и рассмешить фанатов не меньше, чем в первых двух кинокартинах.

Режиссерами новой киноленты стали Адиль Эль Арби и Билал Фила, а продолжение фильма состоится через 17 лет после последних событий.

Премьера - январь 2020 года.

"Хищные птицы"

Сторонники комиксов DС в ожидании нового фильма "Хищные птицы". Поскольку до премьеры осталось меньше, чем полгода, создатели картины решили подогреть интерес киноманов, опубликовав первый официальный трейлер фильма, в котором Робби снова появилась в любимом образе миллионов - Харли Квинн.

Итак, Харли Квинн рассталась с Джокером, который на нее плохо влиял, и решила все делать сама. В этом ей помогут новые подруги - оторвана версия "женского квартала", которые создают банду - тех самых "Хищных птиц". В частности, в киноленте зрители смогут увидеть боевое мастерство Черной Канарейки (Джерни Смоллетт-Белл) и охотницы (Мэри Элизабет Уинстед).

Поскольку детали подробностей сюжета до сих пор покрыты тайной, их приходится догадываться из увиденных моментов в ролике. В фильме Харли Квинн собирает свою команду, чтобы противостоять известному злодею - Черной Маске.

Премьера - февраль 2020 года.

"Годзилла против Конга"

Фантастический триллер "Годзилла против Конга" - еще один фильм, события которого разворачиваются в мире, где живут огромные монстры. Начало серии фильмов положила картина «Годзилла» 2014 года. Огромный успех у зрителей подтолкнул кинопродюсеров к развитию этой темы.

События фильма разворачиваются в мире, где в условиях привычной нам современной цивилизации живут огромные монстры. Как правило, они живут отдаленно от людей. Самое страшное начинается тогда, когда один из них хочет убивать людей, или же бороться с себе подобным существом на территории, заселенной людьми. В новом фильме зрители смогут увидеть схватку Годзиллы и Кинг-Конга.

Премьера - март 2020 года.

"Бонд 25"

25-й фильм из цикла о агенте MI-6 Джеймсе Бонде. В центре сюжета легендарной франшизы неизменный агент английских спецслужб, получивший кодовое имя Агент 007. Выполнив не одно опасное задание, защищая честь и имя страны, Джеймс Бонд решает окончательно завязать с погонями, перестрелками и опасными знакомствами.

По сюжету фильма агент Бонд будет отдыхать на Ямайке, "наслаждаясь пенсией". К нему за помощью обратится старый друг и агент ЦРУ Феликс Лейтер. Бонд принимает решение временно вернуться на службу. Его задача - спасти похищенного ученого.В фильме Бонд попытается победить злодея, который обладает опасным оружием с использованием новых технологий.

Для Дэниела Крейга это, вероятно, будет последняя роль в бондиане. Девушку Бонда сыграет Лея Сейду. В фильме менялись как режиссер, так и дата релиза. А сценарий не раз отправлялся на доработку и переделку.

Премьера - апрель 2020 года.

"Новые мутанты"

Фантастический фильм ужасов «Новые мутанты» - это новый взгляд на людей Икс. Создатели фильма принципиально не хотели использовать компьютерную графику и супергеройские костюмы. Лишь 10% фильма снято с помощью зеленого экрана и последующей обработки изображения. По жанру стремились приблизить фильм к классическому фильму ужасов, тем самым выведя экранизацию комиксов на новый уровень.

В закрытой клинике силой удерживают пятерых мутантов-подростков. Каждый, кто сюда попал – уникальный и имеет неповторимую силу. Россиянка Ильяна (Аня Тейлор-Джой) может телепортироваться, шотландка Рене (Мэйси Уильямс) способна превращаться в волка, американец Сэм (Чарли Гитоном) умеет летать, бразилец Роберто (Генри Зага) руководит солнечной энергией, а коренная американка Даниэла (Блу Хант) умеет создавать иллюзии. Их считают крайне опасными, особенно из-за несовершенного владения своими способностями. Ими они и воспользуются, чтобы завоевать себе свободу от издевательств и опытов над своими телами.

Премьера - апрель 2020 года.