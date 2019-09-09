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"Девушка Бонда" Куриленко покрасовалась в ультраоткровенном купальнике (фото)

15:34, 09 сентября 2019
Звезды
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Куриленко позирует в откровенном монокини / instagram.com/olgakurylenkoofficial

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Куриленко позировала в смелом купальнике бордового цвета с белой вставкой на одной груди. Такой пляжный наряд едва прикрывает бюст Куриленко. Свой образ она дополнила повязкой на голове в тон монокини.

Звезда призналась, что хотела бы продлить отпуск. "Скучаю по отдыху", - написала она под фото в Instagram.

Ранее украинская певица Светлана Лобода "засветила" огромную грудь в пикантной позе.

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Теги: #фото#Ольга Куриленко топлес