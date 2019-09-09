"Девушка Бонда" Куриленко покрасовалась в ультраоткровенном купальнике (фото)
15:34, 09 сентября 2019Звезды
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Куриленко продемонстрировала роскошную фигуру.
Куриленко позирует в откровенном монокини / instagram.com/olgakurylenkoofficial
39-летняя "девушка Бонда" Ольга Куриленко показала сексуальные снимки со свого отдыха во Франции.
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Куриленко позировала в смелом купальнике бордового цвета с белой вставкой на одной груди. Такой пляжный наряд едва прикрывает бюст Куриленко. Свой образ она дополнила повязкой на голове в тон монокини.
Звезда призналась, что хотела бы продлить отпуск. "Скучаю по отдыху", - написала она под фото в Instagram.
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