"Девушка Бонда" Куриленко покрасовалась в ультраоткровенном купальнике (фото)

Куриленко продемонстрировала роскошную фигуру.

39-летняя "девушка Бонда" Ольга Куриленко показала сексуальные снимки со свого отдыха во Франции.

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Куриленко позировала в смелом купальнике бордового цвета с белой вставкой на одной груди. Такой пляжный наряд едва прикрывает бюст Куриленко. Свой образ она дополнила повязкой на голове в тон монокини.

Звезда призналась, что хотела бы продлить отпуск. "Скучаю по отдыху", - написала она под фото в Instagram.

Ранее украинская певица Светлана Лобода "засветила" огромную грудь в пикантной позе.