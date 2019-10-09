После премьеры в кино "Джокер" стал звездой порносайтов

Порносайты подсчитали, сколько пользователей просмотрели порно с участием легендарного персонажа.

Премьера новой экранизации «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли вызвала всплеск популярности вымышленного персонажа на порносайтах.

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Об этом сообщает LAD Bible со ссылкой на источники Pornhub.

«Наша статистика свидетельствует, что всего за четыре дня поисковые запросы со словом «Джокер» 6 октября составили 741 тысячи с пиком 291 тысячи!», – рассказали в компании.

Пикантное видео с участием вымышленного персонажа искали не только в Pornhub, но и на xHamster, в котором заявили, что пользователи фантазируют и о жене Джокера: «Сексуализация иногда странная, но поиски Джокера выросли на 1300%, что впечатляет».

Фильм Тодда Филлипса стал первым, который более или менее подробно показывает процесс "мутации" безобидного комика Артура Флека в Джокера и раскрывает предпосылки к возникновению этого безжалостного убийцы.

Зрителя подводят к «рождению» Джокера очень плавно и постепенно, буквально разжевывая каждый жизненный этап, повлекший собой его преобразования. Ведь сначала Артур был вполне себе безобидным человеком с некоторыми психическими отклонениями. Он ходил на обычную работу, жил в обычном доме. Но каждое столкновение с человеческой жестокостью, физическим насилием «ломает» его.