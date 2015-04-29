На Донетчине военный застрелил своего коллегу - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области.

"Во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, военнослужащий из автомата «Калашникова» совершил 8 выстрелов в коллегу, который погиб на месте", - сказано в сообщении.

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В ОСО также отметили, что 26 апреля в 22.50 в дежурную часть Волновахского райотдела милиции поступило сообщение, что в с. Гранитном на территории КПП во время конфликта между военнослужащими Вооруженных сил Украины был смертельно ранен боец, 1973 года рождения. По подозрению в совершении преступления задержан его товарищ по службе.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит следственный отдел Волновахского РО милиции.

Ранее УНИАН сообщал, что на Харьковщине трем военнослужащим грозит пожизненное заключение за убийство и пытки.