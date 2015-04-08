На Харьковщине трем военнослужащим грозит пожизненное заключение за убийство и пытки

Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Харьковского гарнизона, обвинительный акт в отношении капитана, младшего сержанта и сержанта Вооруженных сил Украины передан Волчанскому райсуду на этой неделе.

По сведениям прокуратуры, бойцы воинской части А-0501 подозреваются в умышленном убийстве своего сослуживца в конце 2014 года в селе Землянки Волчанского района Харьковской области, законченном покушении на убийство двух лиц, присвоении боевых припасов, истязании, умышленном средней тяжести телесном повреждении, умышленном легком телесном повреждении, побоях и пытках, незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

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Всего во время расследования было установлено, что преступными действиями подозреваемых военнослужащих нанесен ущерб семи пострадавшим.

"Большинство из указанных преступлений подозреваемыми совершено при отягчающих обстоятельствах, т. е. группой, в состоянии алкогольного опьянения и в отношении лиц, находящихся от них в служебной зависимости", - подчеркнули в военной прокуратуре.

Согласно санкции ч. 2 ст. 115 УК Украины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что одного из виновников ДТП в Константиновке выпустили под залог.