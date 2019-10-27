Украина перешла на зимнее время: часы перевели назад

Этой ночью украинцы имели возможность поспать на час дольше.

Сегодня ночью – точнее ранним утром 27 октября – Украина перешла с летнего на зимнее время. В 4 часа утра стрелки часов в Украине перевели на один час назад. Таким образом, этой ночью украинцы получили дополнительный час для сна.

Зачем переводят часы

Традиция перехода на зимнее и летнее время появилась очень давно. Впервые перевод стрелок часов осуществили в Великобритании в 1908 году. Сделано это было с целью экономии электроэнергии – при переводе стрелок сдвигается световой день, что позволяет максимально использовать светлое время суток.

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Таким образом, часы переводят, подстраиваясь под изменение начала и окончания светового дня в разные сезоны. Весной часы переводятся на час вперед, а осенью – на час назад.

Изменение сезонного времени в Украине происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Поэтому, этой ночью летнее время было отменено и Украина начала жить по зимнему времени.

Все ли страны используют летнее и зимнее время

Летний и зимний порядок исчисления времени используют в ряде стран мира, в том числе и в европейских странах. Не переводят часы в Европе пока только Исландия, Россия и Беларусь.

Вместе с тем, учитывая мнение большинства жителей Европы, в Европейском Союзе намерены отказаться от перехода на зимнее время с 2021 года.

В Украине переводить часы начали в 1981 году – вместе с остальными странами бывшего СССР. В 2011 году была осуществлена попытка оставить летнее время постоянным, однако уже вскоре было решено вернуться к переводу часов.

Влияние перевода часов на здоровье человека

Перевод часов дважды в год, утверждают медики и ученые, негативно влияет на человеческий организм и является большим стрессом. У людей сбивается график сна, из-за чего они не высыпаются – а это приводит к плохому самочувствию и снижению работоспособности.

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Человеческому организму требуется некоторое время на адаптацию к новому режиму – около 2-х недель. В то же время, по мнению экспертов, переход на зимнее время дается легче, чем на летнее.

Чтобы легче перенести перевод часов, в первые дни рекомендуется раньше ложиться спать. Во время перехода на зимнее время эксперты советуют отказаться от алкоголя и напитков, содержащих кофеин. Не стоит также наедаться на ночь. Перед сном лучше принять теплую ванну, которая поможет расслабиться.

Ранее УНИАН сообщал о переносе рабочих дней в январе 2020 года. Так, согласно решению Кабмина, на Рождество у украинцев будет четыре выходных подряд.