Кабмин принял решение о переносе рабочих дней в 2020 году
17:11, 23 октября 2019Политика
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Решено перенести в 2020 году рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2020 году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга по результатам заседания правительства.
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По его словам, решено перенести в 2020 году рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.
"6 число мы решили сделать выходным днем. 6 января. И перенесли рабочий день на 11 января", - сказал Гончарук.
Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.
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