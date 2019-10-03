Верховная Рада внесла изменения в закон о воинской службе

В частности закон предусматривает, что для дезертиров военная служба приостанавливается.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы (№1227).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с учетом дальнейших редакционных и технико-юридических поправок проголосовали 287 народных депутатов из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, устанавливается, что военная служба приостанавливается для военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил Украины и других воинских формирований или добровольно сдались в плен, если иное не определено законодательством.

Началом приостановления военной службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления, сообщения командира (начальника) воинской части о содеянном уголовном преступлении, представленных в соответствии с частью четвертой статьи 85 Дисциплинарного устава ВСУ.

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, увольняются с должностей и считаются не выполняющими (не несущими) обязанности военной службы. Контракт о прохождении военной службы, а также выплата денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения таким военнослужащим приостанавливаются.

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Время приостановления военной службы военнослужащим не засчитывается в срок военной службы, выслугу в воинском звании и в выслугу лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначение пенсии. На них не распространяются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, не входят в состав ВСУ и других воинских формирований.

Среди прочего, законом устанавливается, что отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений. Такая отсрочка предоставляется на весь период проведения военной подготовки и на срок, который длится от завершения такой подготовки до присвоения гражданину Украины первичного воинского звания офицерского состава, но не дольше чем до конца текущего года после завершения подготовки.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.