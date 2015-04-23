В СБУ рассказали, сколько стоит выкупить солдата из плена боевиков

Об этом заявил начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк, сообщает 112.ua со ссылкой пресс-служба СБУ.

"Цены называют разные: от 2 тысяч гривень до 10 тысяч долларов", - сказал он, отвечая на вопрос, какой выкуп в среднем требуют за бойца.

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По его словам, все зависит от так называемого статуса.

"Украина - большая страна, но когда речь идет о жизни и смерти, можно узнать все. Например, у кого в семье, какие доходы, какие родственники. Один "казак" держал 5 парней. Как они рассказывали, просил 2 тысячи за пятерых. Для бизнесмена средней руки - небольшие деньги. Бывает, что просят за "известного" бойца 50 тысяч долларов. А некоторые хотят 700 гривень. Но чтобы им эти деньги обязательно на карту перечислить. Среди них много мошенников", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил о более 400 пленных, которых удерживают боевики.