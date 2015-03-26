Порошенко сообщил о более 400 пленных, которых удерживают боевики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сказал журналистам президент Украины Петр Порошенко.

“Все еще имеем более 400 заложников, которые в ужасных условиях содержатся”, - сказал он.

Президент подчеркнул, что заложники - граждане Украины, содержатся как на временно оккупированных территориях, так и на территории России.

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Порошенко подчеркнул, что на обеспечение Минских договоренностей необходимо завершить обмен всеми заложниками.

Напомним, ранее советник главы министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что согласно с договоренностью в Минске, пленных украинцев должны были освободить до 5-6 марта.