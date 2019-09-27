Сын помощника президента спровоцировал сеть большим органом (фото 18+)

Парень уже успел удалить фотографию из сети.

Сын первого помощника президента Никита Шефир показал в сети фото в домашнем фартуке с провокационной надписью «Sex machine» и большим пенисом.

Фото попало в кадр сюжета «Схем». Парень уже успел удалить фотографию из Instagram.

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На фото Никита позирует на террасе с борщом и бифштексами.

Никита Шефир окончил факультет «международного бизнеса» в КНУ имени Шевченко в 2019 году, во время президентских выборов работал на команду Зеленского.

Сейчас он оформлен по срочному трудовому договору на постоянной основе помощником нардепа от «Слуги народа» Юрия Киселя.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором видно, что Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.

Позже пресс-секретарь прокомментировала инцидент в Facebook.

"Пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя. Призываю всех проверять информацию. В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица – это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - говорится в ее сообщении.