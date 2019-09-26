Жена осужденного оккупантами "крымского диверсанта" Захтея написала письмо Зеленскому

Женщина просит Зеленского и омбудсмена Денисову включить мужа в списки на возможный обмен с РФ.

Оксана Захтей, жена фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея, просит президента Украины Владимира Зеленского и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову внести ее мужа в списки на возможен обмен с РФ.

Как сообщает Крым.Реалии, жена Захтея обратилась к главе государства с письмом, в котором изложила соответствующее прошение.

"Я написала письмо президенту, чтобы не повторилась ситуация с обменом, который состоялся 7 сентября, чтобы не забыли включить моего мужа в списки на возможный очередной обмен. Уже четыре года мой муж сидит в тюрьме, не видит дочь. Надеюсь, что в этот раз президент нам поможет освободить Андрея", - рассказала она.

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Захтей отметила, что получила уведомление о том, что письмо было вручено в Офис президента, но ответа на него еще не получила.

Жена незаконно осужденного в РФ украинца добавила, что написала письмо Денисовой с аналогичной просьбой.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года заявила о задержании во временно оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовились совершить на полуострове теракты. Тогда были задержаны Евгений Панов, Андрей Захтей, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

Позже в том же году "суд в Крыму приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебную сделку со следствием, то есть признал свою вину, а Дудку и Бессарабова - к 14 годам лишения свободы каждого. "Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием - его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафа в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима и этапировали в российский Омск.

В августе-сентябре 2017 года по обвинению по этому делу были задержаны Геннадий Лимешко, Юнус Машарипов, Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, а в феврале 2018-го - Константин Давыденко.

6 июня 2019 года подконтрольный Кремлю "Верховный суд" в оккупированном Крыму приговорил Давиденко к 10,5 года колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 24 моряка, захваченных ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных, в частности, Евгений Панов.

В вышеупомянутых делах правозащитники фиксируют применения российскими правоохранителями незаконных методов ведения следствия и применения пыток для получения признаний.

Кроме того, правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием. А сами фигуранты дел свою вину полностью отрицают.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и называет их провокацией российских спецслужб.