Донецк вовсю готовится к Евро-2012

На сегодня в Донецке для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году уже готовы спортивные базы для футболистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

"Спортивные, тренировочные базы готовы. База "Металлурга", базы "Шахтер-1", "Шахтер-2", "Шахтер-3" готовы к принятию футбольных команд", - сказал мэр, отвечая на вопрос, что уже готово в городе для проведения международного чемпионата.

Кроме того, по его словам, "первые пять автобусов для перевозки команд должны прийти в город в ближайшее время".

"К проведению Евро-2012 готовится инфраструктура, и новый стадион "Шахтер" полным ходом строится", - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.