Донецк вовсю готовится к Евро-2012
15:07, 01 апреля 2008Общество
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Спортивные базы уже готовы
|Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.
"Спортивные, тренировочные базы готовы. База "Металлурга", базы "Шахтер-1", "Шахтер-2", "Шахтер-3" готовы к принятию футбольных команд", - сказал мэр, отвечая на вопрос, что уже готово в городе для проведения международного чемпионата.
Кроме того, по его словам, "первые пять автобусов для перевозки команд должны прийти в город в ближайшее время".
"К проведению Евро-2012 готовится инфраструктура, и новый стадион "Шахтер" полным ходом строится", - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.
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