1+1 медиа начинает вещание в HD-качестве

Группа 1+1 медиа начала показ каналов медиахолдинга в HD-формате. Первым начал вещание в HD-версии телеканал «1+1».

Сейчас телеканал «1+1» в HD-качестве уже доступен на платформах 1+1 video и «Домашнее ТВ», совместном проекте 1+1 медиа и «Киевстар».

Трансляция канала 1+1 в формате Full HD на VOD-сервисе 1+1 video, который входит в группу 1+1 медиа, доступна тем пользователям, которые приобрели платную подписку 1+1 video. Стоимость платной подписки составляет 15 грн за 3 месяца. Также доступна тестовая версия для ознакомления с продуктом.

Эксклюзивную возможность трансляции канала «1+1» в HD на внешних платформах платного телевидения получило «Домашнее ТВ», совместный проект 1+1 медиа с телеком-оператором «Киевстар».

Сейчас возможность смотреть программы канала «1+1» в HD-качестве доступна пользователям «Домашнего телевидения» от Киевстар всех тарифных планов без дополнительной платы. Услуга «Домашнего ТВ» входит в тарифную линейку «Все вместе», которая включает услуги мобильной связи, домашнего фиксированного интернета и, непосредственно, телевидение, что позволяет экономить до 50% на оплате данных услуг. Узнать больше о тарифных планах «Все вместе» можно по ссылке.

Главными преимуществами «Домашнего телевидения» являются большой выбор телеканалов, высокое качество изображения и звука, более 1000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке, а также функция «Пауза» и «ТВ-архив». За одну абонплату клиенты Киевстар могут смотреть разные фильмы и программы на четырех устройствах (телевизор, компьютер, планшет и смартфон).

Следующими шагами в этом направлении является запуск HD-версий каналов 2+2 и ТЕТ уже в начале 2020 года.